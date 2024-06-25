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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس موزمبيق بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس موزمبيق بذكرى استقلال بلاده
25 يونيو 2024 10:20

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة فليبي شاسنتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس فليبي شاسنتو نيوسي.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أدريانو أفونسو مليانين، رئيس وزراء جمهورية موزمبيق.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
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