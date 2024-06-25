الثلاثاء 25 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تنفذ ورشة حول صون الممتلكات الثقافية والفنون والآثار

شرطة أبوظبي تنفذ ورشة حول صون الممتلكات الثقافية والفنون والآثار
25 يونيو 2024 15:18

نفذت شرطة أبوظبي ورشة عمل  عقدت  في فندق دوست تاني - ابوظبي حول صون الممتلكات الثقافية والفنون والآثار وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وخبراء مختصون  في مجال الآثار.

وأوضح اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أن الورشة  تأتي دعماً لمبادرات اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة وللمرة الثانية عضواً في اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة اليونسكو في صون التراث الإنساني المشترك، والانطلاق منه نحو آفاق واعدة في التنمية المستدامة وتعزيز السلام العالمي، ومد جسور التواصل والحوار بين مختلف الثقافات.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة  تعد في طليعة دول العالم  من حيث الاهتمام بالحفاظ على الموروثات التاريخية، وتلعب دوراً محورياً في تعزيز الوعي بأهمية هذا التراث كجزء لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية وتراثها المشترك.

ولفت إلى أن جهود شرطة أبوظبي  الريادية في المحافظة على الموروث الشرطي تعد جزءاً أصيلاً في تشكيل الهوية الوطنية والشخصية الإماراتية المعاصرة حيث أسهم بصورة فاعلة في تنشئة جيل واع يمتلك فكراً واعياً ويبرز سجلها في الحفاظ على المنجزات الوطنية والمعالم الحضارية والتاريخية.

واستعرضت الورشة أهمية حماية  التراث الثقافي والحفاظ على التاريخ، وحماية  الآثار التاريخية بالمتاحف وكيفية التعامل مع القضايا الأمنية المرتبطة بذلك وجهود الشركاء محلياً ودولياً لمواجهة هذه القضايا المعقدة، ولمحة عامة عن القوانين الأميركية والدولية وقيود الاستيراد والتصدير والمصادرة وإعادة الممتلكات.

أخبار ذات صلة
طاهر غريب الظاهري: لغة الحوار بين أولياء الأمور وأفراد الأسرة ضرورة
شرطة أبوظبي تفوز بجائزة التميز العالمية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
التراث
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
"الوطني الاتحادي" يناقش"سياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة "
علوم الدار
"الوطني الاتحادي" يناقش"سياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة "
اليوم 16:50
4 إصابات و11 تهمة جنائية بعد مباراة إيطاليا وكرواتيا
الرياضة
4 إصابات و11 تهمة جنائية بعد مباراة إيطاليا وكرواتيا
اليوم 16:40
تصميم «هيرا» خصيصاً لاستضافة أبحاث محاكاة الفضاء (أرشيفية)
علوم الدار
اكتمال المرحلة الثانية من دراسة"الإمارات لمحاكاة الفضاء"
اليوم 16:31
138 ألف مستفيد من حملة دبي الخيرية للأضاحي
علوم الدار
138 ألف مستفيد من حملة دبي الخيرية للأضاحي
اليوم 16:16
"أبوظبي للتنمية" يترأس اجتماع مجموعة التنسيق العربية في فيينا
اقتصاد
"أبوظبي للتنمية" يترأس اجتماع مجموعة التنسيق العربية في فيينا
اليوم 16:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©