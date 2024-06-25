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علوم الدار

«تعليم» تعلن البرنامج الزمني لإعلان نتائج نهاية العام الدراسي

«تعليم» تعلن البرنامج الزمني لإعلان نتائج نهاية العام الدراسي
25 يونيو 2024 16:04

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، البرمجة الزمنية لإعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2023-2024 لكافة المراحل الدراسية، على أن يبدأ الإعلان بتاريخ 3 يوليو المقبل، للكشف عن نتائج الصف الثاني عشر في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وكذلك نتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر في تمام الساعة الرابعة مساء. وسيتم الإعلان عن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن بتاريخ 4 يوليو في تمام الساعة العاشرة صباحاً، ومن الصف الأول إلى الرابع في تمام الساعة الرابعة مساء. وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان الطلبة الحصول على النتائج وطباعتها، بحسب التواريخ الواردة في البرنامج، بدءاً من الساعة الثامنة مساء، ولغاية الساعة 12 صباحاً، بحسب الصفوف والبرنامج الزمني تبعاً لذلك. ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى الاطلاع على سياسة تقييم أداء الطلبة المتاحة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.ese.gov.ae بهدف التعرف على معاييرها، ومدى تقدم التحصيل الأكاديمي لأبنائه،م وفقاً لذلك. وكانت المؤسسة أعلنت مؤخراً موعد اختبارات الإعادة والاختبارات التعويضية، حيث تبدأ الاختبارات التعويضية بتاريخ 20 يونيو، وتستمر لغاية 26 يونيو 2024. وتبدأ اختبارات الإعادة لنهاية العام الدراسي من 8 يوليو المقبل، وتستمر لغاية 12 يوليو 2024 إذ تستهدف الاختبارات التعويضية الطلبة في الصفوف الثالث، ولغاية الثاني عشر الذين لم يتمكنوا من تأدية الاختبارات النهائية بسبب غيابهم بعذر مقبول أو نتيجة لمشاكل تقنية حالت دون تأديتهم الاختبار، فيما تستهدف اختبارات الإعادة الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في إحدى مواد المجموعة A، من الصف الرابع وحتى الصف الثاني عشر، حيث حددت المؤسسة الحد الأدنى لدرجة الاجتياز بـ 50% لطلبة الصف الرابع والحلقة الثانية و60% لطلبة الحلقة الثالثة.

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المصدر: وام
التعليم
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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