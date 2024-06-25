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"الوطني الاتحادي" يناقش"سياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة "

"الوطني الاتحادي" يناقش"سياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة "
25 يونيو 2024 16:50

واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، بحضور ممثلي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق الزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
كما حضر الاجتماع محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والدكتور محمد سليمان البلوشي من صندوق الزكاة. 
وقدمت اللجنة استفساراتها بشأن الإيرادات والاستثمار، والمشاريع الاقتصادية، والتحديات، واستدامة الوقف، والتنسيق والتعاون بين الهيئة والمؤسسات الخيرية.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي ضمن محوري: إدارة واستدامة الوقف، وأثر استدامة أموال الزكاة على جودة الحياة.

 

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المصدر: وام
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