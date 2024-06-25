الثلاثاء 25 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس صحو وانخفاض في درجات الحرارة على السواحل غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
25 يونيو 2024 17:25

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة على السواحل، يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:39 والثاني عند الساعة 03:30 والجزر الأول عند الساعة 10:36 والثاني عند الساعة 21:16 .

أخبار ذات صلة
"دمثة" تسجل أقل درجة حرارة في الدولة اليوم
طقس صحو إلى غائم جزئياً غداً

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج أيضا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:06 والثاني عند الساعة 00:42 والجزر الأول عند الساعة 19:20 والثاني عند الساعة 07:04 .

المصدر: وام
الطقس
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
المعدن الأصفر يختبر مستوى 2330 دولاراً للأوقية
اقتصاد
المعدن الأصفر يختبر مستوى 2330 دولاراً للأوقية
اليوم 19:08
إقبال غير مسبوق للمشاركة في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو
الرياضة
إقبال غير مسبوق للمشاركة في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو
اليوم 18:58
إحدى الصور الفائزة..(من المصدر)
التعليم والمعرفة
«حمدان للتصوير» تنشر الصور الفائزة
اليوم 18:57
شعار شرطة الفجيرة
علوم الدار
وفاة طفلين إثر حريق في منزلهما بالفجيرة
اليوم 18:53
مقر وزارة المالية في أبوظبي (الاتحاد)
اقتصاد
«الاتحادية للضرائب» تحصل على شهادة «أفضل مكان للعمل»
اليوم 18:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©