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علوم الدار

"طرق دبي" تنفذ تحسينات مرورية على 3 شوارع حيوية في المنخول

تحسينات مرورية على 3 شوارع حيوية في المنخول
25 يونيو 2024 20:17

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي،  تحسينات مرورية على 3 شوارع حيوية في منطقة المنخول، شملت تعديل تقاطع شارع الكويت وشارع 12A بالإضافة إلى شارع 10C في تلك المنطقة.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الهيئة لتعزيز البنية التحتية وشبكة الطرق في مختلف مناطق إمارة دبي، بما يخدم نموها السكاني، ويعزز من جودة الحياة لقاطنيها وزوارها، ومن مكانتها وجهة مثالية في مزاولة الأعمال التجارية.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات إن منطقة المنخول تتميز بكثافة الحركة المرورية، ولهذا السبب حرصت الهيئة على تنفيذ حزمة من أعمال التحسينات، التي شملت تعديل التقاطع بين شارعي الكويت و10C، بتقليل عدد مسارات الدخول والخروج الحر (Right in-Right out) من مسارين الى مسار واحد مع إضافة حركة دوران للخلف (U-Turn) على شارع 10C، لرفع مستوى السلامة المرورية وخفض الحوادث بالمنطقة.

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ولفت البنا إلى أن الأعمال المرورية تضمنت تعديل موقع حركة الدوران للخلف على شارع الكويت لزيادة (طول) مسرب التخزين، وبالتالي رفع معدل انسيابية الحركة المرورية وخفض معدل التأخير على تقاطع شارع الكويت مع شارع 12A بنسبة 30%، مما سيقلل من طابور الاصطفاف وانتظار المركبات على التقاطع، بالإضافة إلى ذلك تم إلغاء حركة التداخل المروري المتجه من شارع 10C إلى شارع 12A ورفع مستوى السلامة المرورية على شارع الكويت.

وأكد البنا أن التحسينات المنفذة تساهم في تعزيز انسيابية حركة المركبات وسهولة التنقل في أرجاء منطقة المنخول والمحيطة بها، إلى جانب خدمة الأفراد من سكانها وطلاب المدراس والعاملين فيها، والذي يقدر عددهم الإجمالي بـ130 ألف نسمة. 

 

وتعد المنخول واحدة من المناطق التجارية المهمة التي تضم مجموعة متنوعة من الشركات الخدمية في قطاعي الفندقة والضيافة، وقطاع المستشفيات في إمارة دبي، فضلاً عن المحلات التجارية وتجارة الجملة والتجزئة.

المصدر: وام
هيئة الطرق والمواصلات مشروع التحسينات الشاملة للطرق
طرق دبي
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