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علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح العواني والشامسي

نهيان بن مبارك يحضر أفراح العواني والشامسي
25 يونيو 2024 18:18

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش اليوم، حفل استقبال أقامه السيد سيف بن سلطان بن سيف العواني، وذلك بمناسبة زفاف نجله ارحمه بن سيف بن سلطان العواني على كريمة السيد حمدان بن محمد بن سالمين الشامسي.

حضر الحفل الذي أقيم في مجلس البطين أبوظبي، جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.

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وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعيا الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
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