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علوم الدار

وفاة طفلين إثر حريق في منزلهما بالفجيرة

شعار شرطة الفجيرة
25 يونيو 2024 18:53

توفي طفلان مواطنان أحدهما طفلة بعمر "8" سنوات، وطفل بعمر "7" سنوات، إثر حريق شب في منزل العائلة بمنطقة الطويين بإمارة الفجيرة.

وهرعت الفرق المختصة من الشرطة والدفاع المدني فور تلقيها البلاغ إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه، كما استطاعت الفرق إنقاذ طفل بعمر "5" سنوات تعرض لإصابات بليغة جراء الحريق. 

وورد بلاغ عند الساعة الثانية فجر اليوم إلى غرفة عمليات الدفاع المدني يفيد بوقوع حادث حريق في المنزل المذكور، وفور وصول الدوريات ومركبات الدفاع المدني من مركز الطويين القريب من الموقع، تعاملت الفرق مع الحريق من خلال تأمين المنزل وإسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى دبا الفجيرة، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحريق. 

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وأعرب اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة عن تعازيه الحارة بوفاة الطفلين وتمنياته لأفراد الأسرة المصابين بالشفاء العاجل، سائلاً الله أن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

من جهته جدد العميد علي عبيد الطنيجي، مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة دعوته للجمهور إلى ضرورة التقيد بتعليمات واشتراطات الوقاية والسلامة والحماية المدنية، والتزام الإرشادات التي تقدمها الجهات المعنية مع بدء فصل الصيف، والتي تحث على صيانة الخطوط الكهربائية والتأكد من صلاحياتها وسلامة التمديدات خاصة مع مخاطر زيادة الأحمال الكهربائية الناجمة عن أجهزة التكييف والتبريد.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة الفجيرة
حريق
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