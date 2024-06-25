ورشة عن صون الممتلكات الثقافية والفنون والآثار في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي، ورشة عمل عقدت في فندق دوست تاني - أبوظبي حول صون الممتلكات الثقافية والفنون والآثار، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وخبراء مختصين في مجال الآثار.

وأوضح اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أن الورشة تأتي دعماً لمبادرات اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة، وللمرة الثانية، عضواً في اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة اليونسكو في صون التراث الإنساني المشترك، والانطلاق منه نحو آفاق واعدة في التنمية المستدامة، وتعزيز السلام العالمي، ومد جسور التواصل والحوار بين مختلف الثقافات.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد في طليعة دول العالم من حيث الاهتمام بالحفاظ على الموروثات التاريخية، وتلعب دوراً محورياً في تعزيز الوعي بأهمية هذا التراث كجزء لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية وتراثها المشترك.

ولفت إلى أن جهود شرطة أبوظبي الريادية في المحافظة على الموروث الشرطي تعد جزءاً أصيلاً في تشكيل الهوية الوطنية والشخصية الإماراتية المعاصرة، حيث أسهم بصورة فاعلة في تنشئة جيل واعٍ يمتلك فكراً واعياً، ويبرز سجلها في الحفاظ على المنجزات الوطنية والمعالم الحضارية والتاريخية.

واستعرضت الورشة أهمية حماية التراث الثقافي والحفاظ على التاريخ، وحماية الآثار التاريخية بالمتاحف، وكيفية التعامل مع القضايا الأمنية المرتبطة بذلك، وجهود الشركاء محلياً ودولياً لمواجهة هذه القضايا المعقدة، ولمحة عامة عن القوانين الأميركية والدولية، وقيود الاستيراد والتصدير والمصادرة وإعادة الممتلكات.