شرطة دبي: انطلاق الدورات الصيفية الاثنين

دبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، انطلاق البرنامج الصيفي الطلابي 2024 في الأول من يوليو، والذي يقام برعاية معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تحت شعار: «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، والذي تنظمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمركز حماية الدولي، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وعددٍ من الجهات الخارجية، بالإضافة إلى عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وبمشاركة طلابية عريضة تشمل العديد من الجنسيات والأعمار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في أكاديمية شرطة دبي، بحضور اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والدكتورة حصة الكعبي، رئيس وحدة حماية الطفل في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وأولياء الأمور، وعدد من الطلبة. وأكد اللواء عيد محمد ثاني حارب، خلال المؤتمر، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المُستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقات الطلبة الذين هم ثروة الوطن وعدته للمستقبل، والعمل على تعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية واحترام الأنظمة والقوانين وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة، وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة تُخلق لديه روح الفداء والشجاعة والإقدام والتضحية في خدمة الوطن والدفاع عنه. وقال اللواء عيد حارب: «إن عملية بناء شخصية الطالب تتطلب تضافر جميع الجهود من المؤسسات كافة، وفق أسس علمية قادرة على صنع جيل جديد من الطلاب الذين سيحملون لواء القيادة في المؤسسات الحكومية والخاصة كافة، إضافة إلى قراءة المستقبل، من خلال تطبيق منهجية علمية في تطبيق البرامج الصيفية المتنوعة التي تؤصل في نفوس الطلاب العديد من المفاهيم والقيم النبيلة». وأوضح اللواء عيد حارب، أن مركز حماية الدولي بدأ نشاطه الطلابي في عام 2018 بـ 9 مراكز تدريب، موزعة جغرافياً بأنحاء متفرقة من إمارة دبي للذكور والإناث، وارتفع العدد إلى 10 مراكز تدريبية و26 مركزاً مسانداً في عام 2023 موزعاً على العديد من مناطق إمارة دبي.