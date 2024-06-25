شرطة أبوظبي تشارك في «ملتقى الداخلية للوقاية من المخدرات»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي جلسات نقاشية وحوارات ومحاضرات تثقيفية وتوعوية حول التصدي للمخدرات ودور الأسرة في مكافحة هذه الآفة، ضمن مشاركتها في ملتقى وزارة الداخلية للوقاية من المخدرات، والذي يعقد في دبي هيلز مول لمدة 10 أيام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار «أسرتي.. أكبر ثروتي».

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، أن الأسرة هي حجر الأساس في بناء المجتمع وتماسك أفرادها وحمايتهم من الوقوع في براثن المخدرات، وهي تعتبر خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الآفة القاتلة.

وشدد على أهمية وجود لغة الحوار بين أولياء الأمور وأفراد الأسرة لوقاية الأبناء من هذه الآفة الخطرة وفي علاج المرضى من المتعاطين والمدمنين، مبيناً أن عامل الخوف والترهيب غير مفيد في علاج آفة المخدرات.

ولفت إلى أن مشاركة شرطة أبوظبي في الملتقى تأتي بهدف التعريف بجهودها في التوعية بمخاطر هذه الآفة وحماية المجتمع من مخاطرها، إلى جانب توضيح مزايا خدمة فرصة أمل في تشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج، وتأكيد دور الأسرة، كونها الملاذ الآمن في حماية أفرادها من الوقوع ضحية للمخدرات.

واستعرض المقدم محمد سليم العامري، نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة العين أهمية المادة رقم 89 من القانون الاتحادي لمكافحة المخدرات التي تضمنت اشتراطات قانونية تعفي المتعاطي من المساءلة أو العقوبة، إذ تنص على أنه لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو ممّن يتولى تربيته إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل ضبطه، أو قبل صدور أمر بالقبض عليه، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه ووفقاً للقانون في الأحوال التي يكون فيها الإيداع بناءً على طلب غير المتعاطي يتعين على الجهة المودعة أخذ موافقة النيابة العامة عند إيداعه أو إخراجه من الوحدة، وتأمر النيابة العامة بإيداعه متى ثبت تعاطيه للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العلاج والتأهيل على سنة.

وأكد أهمية دور الأسرة في العلاج والتأهيل، وإقناع متعاطي أو مدمني المخدرات بالتقدم للعلاج من خلال مراجعة مديرية مكافحة المخدرات وتقديم طلب أو مراجعة النيابة العامة وتقديم طلب لإيداع المتعاطين التائبين وأصحاب الرغبة القوية في الشفاء بالمركز المختص للعلاج، لافتاً إلى أن موقع الخدمة على الإنترنت يشهد إقبالاً كبيراً للتعرف على الخدمة وأهدافها وآلية عملها والفرصة التي تقدمها في العلاج بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل.

برامج وقائية

عرض المدني فيصل خميس الظاهري، مدير فرع تنفيذ البرامج الوقائية في إدارة مكافحة المخدرات بالعين، عدداً من الفيديوهات التي توضح جهود شرطة أبوظبي في مكافحة المخدرات والوقاية منها، وتضمنت محاور عدة، شملت التعريف بآفة المخدرات وأنواعها ومسببات الإدمان، وشرحاً لأهم التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحتها ووعي الأسرة والشباب بها.