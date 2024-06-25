«صحة» تستضيف «أفضل ما في أسكو الإمارات» 29 يونيو

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف شركة «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مؤتمر «أفضل ما في أسكو الإمارات 2024» يومي 29 و30 يونيو في فندق جراند حياة أبوظبي.

وتنظم مستشفى «توام» الحدث السنوي، وهو اجتماع سنوي للجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري (أسكو).

ويشارك في المؤتمر كوكبة من أبرز الخبراء والرواد على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، لبحث وتبادل الخبرات والمعارف حول أحدث علاجات السرطان وتطورات علم الأورام.

ويستعرض المؤتمر أحدث الابتكارات العلمية التي تناولها اجتماع أسكو السنوي 2024، والذي أقيم مؤخراً في مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأميركية، كما يسلط المؤتمر الضوء على آخر النتائج البحثية، وتأثيرها المحتمل على معايير الرعاية القائمة، وطرق تبني تلك الاكتشافات في السياقات السريرية. ويشارك الموفدون في مناقشات تحفز التفكير في سبل إحداث تلك النتائج المتقدمة لتغييرات نوعية في المعايير القائمة للرعاية، مما يثمر في النهاية عن تشكيل ملامح مستقبل علاجات السرطان.

وقال الدكتور خالد بالعرج، رئيس قسم الأورام في مستشفى توام: «تؤكد استضافة المؤتمر في أبوظبي مكانة الإمارة الرائدة في تشكيل ملامح مجال علاج الأورام، وتبرز مكانة دولة الإمارات كوجهة بارزة لكبار المتخصصين العالميين في علاج الأورام، ويحرص مستشفى «توام»، على الحفاظ على مكانته في طليعة مراكز رعاية مرضى السرطان وأبحاث السرطان، مدعوماً بأحدث الإنجازات والمنهجيات، ومن خلال تبادل الخبرات والمعارف مع أبرز الخبراء العالميين خلال المؤتمر، نهدف إلى الارتقاء بخدماتنا المتميزة والشاملة التخصصية في الأورام للمرضى داخل الدولة وخارجها».

وقال الدكتور جواهر أنصاري، رئيس عيادة الأورام لدى مستشفى توام: «يتناول المؤتمر أحدث الرؤى والبيانات، بما يضمن اطلاع الحاضرين على معارف قيّمة وقابلة للتنفيذ، يمكن تطبيقها على الممارسات السريرية، ويساهم ذلك في دفع عجلة تقدّم علاجات السرطان، مما يصب في مصلحة المرضى ويمكّنهم من عيش حياة مديدة وأكثر اكتمالاً».

ويتضمن جدول أعمال مؤتمر «أفضل ما في أسكو الإمارات 2024»، مناقشات وتحليلات متعمقة لأحدث البيانات العلمية والتطورات، التي تدعم علاج السرطان، كما يتناول الأكاديميون والخبراء بحث نتائج اجتماع أسكو السنوي، ويناقشون التأثير المحتمل لنتائجه على المعايير القائمة للرعاية، ويبدأ جدول الأعمال بجلسة عامة، يليها عدة جلسات حول موضوعات مختلفة تشمل سرطان الثدي المبكر والمتقدم، وسرطان الرئة، وسرطانات الجهاز الهضمي، وسرطانات الجهاز البولي التناسلي، والبيانات المغيّرة للممارسات، كما يتضمن الحدث ورش عمل تفاعلية حول سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان الجهاز البولي التناسلي.

تعاون هادف

شهدت نسخة العام السابق حضور أكثر من 500 خبير ومتخصص من 20 دولة، وأكثر من 40 متحدثاً، ويستهدف المؤتمر هذا العام الباحثين وأطباء الأورام والجراحين واختصاصيي الأشعة والأطباء والصيادلة واختصاصيي الأمراض والعاملين الصحيين المساعدين والممرضين المتخصصين في الأورام والأطباء المقيمين وطلاب الطب.

وبصفتها شركة تابعة لمجموعة «بيور هيلث»، تلتزم «صحة» بالارتقاء بتميز الرعاية الصحية في أبوظبي عبر دفع عجلة التعاون الهادف، واعتماد حلول الرعاية الصحية المتقدمة، وتعزيز علم استدامة الشباب بهدف مساعدة الأفراد على عيش حياة مديدة أكثر صحة وسعادة واكتمالاً.