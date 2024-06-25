«التربية» تكرم 24 قائداً وقائدة من شباب الإمارات

دبي (الاتحاد)

احتفلت وزارة التربية والتعليم، أمس، بتكريم 24 من القيادات الإماراتية الشابة، وذلك ضمن برنامج «أكاديمية القيادة الوطنية للتعليم العالي» لتأهيل القيادات الإماراتية في قطاع التعليم، الذي أطلقته الوزارة في شهر أكتوبر الماضي، في إطار جهودها المتواصلة لدعم وتمكين وتأهيل الكفاءات الإماراتية في المجال التعليمي.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم في فندق والدورف أستوريا في مركز دبي المالي العالمي، كل من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وعدد من كبار المسؤولين من الوزارة، إلى جانب خريجي الدفعة الأولى من برنامج أكاديمية القيادة الوطنية للتعليم العالي وقيادات مؤسسات التعليم العالي.

وفي كلمته خلال الحفل، توجه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي بالتهنئة للخريجين والخريجات، موضحاً أن هذه خطوة هامة في مسيرتهم للانطلاق إلى آفاق أوسع وأرحب من التعلم المستمر والإبداع والابتكار لخدمة أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم من خلال الارتقاء بقطاع التعليم العالي في دولة الإمارات، وتعزيز تنافسيته وحضوره على المستويات كافة المحلية والإقليمية والدولية.

وقال معاليه: «تحرص وزارة التربية والتعليم باستمرار على الاستثمار بتطوير القدرات والكفاءات الإماراتية في المجال التعليمي، وبرنامج (أكاديمية القيادة الوطنية للتعليم العالي) خير شاهد على ذلك، حيث نجحنا اليوم في تمكين الطاقات الإبداعية وبناء قيادات إماراتية متسلحة بالمعرفة والمهارة والفكر الابتكاري اللازم لتحقيق التميز والنجاحات في المجالات الأكاديمية والإدارية في قطاع التعليم العالي الحكومي، لما يمثله ذلك من أولوية وطنية تتبناها الحكومة، فضلاً عن المساهمة في تطوير منظومة تعليم المستقبل لتكون ريادية وناجحة واستباقية وقادرة على المساهمة في تحقيق الرؤية التنموية لدولة الإمارات».

واستعرضت الفعالية فيديو تقديمياً حول أهداف برنامج «أكاديمية القيادة الوطنية للتعليم العالي» وأنشطته والمراحل التي يمر بها المشاركون، فضلاً عن عرض المشاريع الخمسة الناتجة عن البرنامج والتي أبدعتها القيادات الشابة، بعد أن تم تقسيم الخريجين إلى خمس مجموعات، لتقدم كل مجموعة بعد ذلك مشروعها لتطوير منظومة التعليم العالي في الدولة، والتي تم تطبيق عدد منها بتمويل وإشراف من وزارة التربية والتعليم.

وشمل البرنامج ثلاث مراحل، حيث ركزت المرحلة الأولى على اللقاءات والتفاعل المباشر مع المشاركين من خلال تنظيم مجموعة من المحاضرات العملية والورش التفاعلية والأنشطة التدريبية المصممة خصيصاً لتنمية الوعي القيادي لدى المشاركين وتزويدهم بالمهارات والكفاءات الرئيسية الواجب توافرها في القيادي الناجح في قطاع التعليم العالي.

تكريم

شهدت الفعالية تكريم الدفعة الأولى من برنامج أكاديمية القيادة الوطنية للتعليم العالي، والتي ضمت كلاً من الدكتورة سميرة الملا والدكتور حسن الهاشمي والدكتورة فاطمة كلبت وهدى التميمي وندى بوفطيم من وزارة التربية والتعليم، والبروفسور جمعة الكعبي واليازية الظاهري من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الحمادي من كلية الإمارات للتطوير التربوي، وعيسى الشامسي وريم الهاشمي من جامعة الشارقة، وأسماء الشامسي من جامعة عجمان، والدكتورة وفاء الزغبر والبروفيسور فاطمة طاهر والدكتورة منى الصيني من جامعة زايد، والدكتورة حبيبة الصفار والدكتور علي المنصوري من جامعة خليفة، والدكتور فهد السعدي والدكتورة ميرا المري من جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتورة لمياء الهاجري وجاسم الحمادي ومريم الحفيت من كليات التقنية العليا، ومحمد الريسي من جامعة بوليتكنك أبوظبي، وسامية السعيدي ومريم البلوشي من أكاديمية ربدان.