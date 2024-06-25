123 مليون دولار مساعدات إغاثية انطلقت من دبي خلال عام

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت مدينة دبي الإنسانية أن قيمة المساعدات الإغاثية التي انطلقت من المدينة بلغت 123 مليون دولار في عام 2023، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية التي تتخذ من دبي مقراً لها، لتستفيد من الإمكانات والتسهيلات والمميزات اللوجستية المتوفرة.

كما أعلنت المدينة أن عدد الشحنات التي تم تسييرها إلى البلدان والمناطق المستفيدة انطلاقاً من دبي، بلغ 1201 شحنة حملت 16000 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة، بزيادة عن عام 2022 التي بلغ إجمالي المساعدات المنطلقة فيها من دبي 15.343 طناً.

وأشارت المدينة، في تقريرها الإحصائي السنوي لعام 2023 وبمناسبة مرور 20 عاماً على نشأة المدينة، إلى أن هذه المساعدات انطلقت من دبي إلى 118 دولة حول العالم، لافتة إلى أن المساعدات الصحية جاءت في المرتبة الأولى من حيث القيمة المالية لمساعدات عام 2023، بقيمة 38.7 مليون دولار، ثم المأوى بنحو 30.4 مليون دولار، تلاها الخدمات اللوجستية بقيمة 29.4 مليون دولار، فيما تتوزع المبالغ المتبقية على اتصالات الطوارئ والمياه والصرف الصحي والحماية والأمن الغذائي.

وأظهر التقرير أن أكثر 10 دول استفادت من هذه المساعدات، هي السودان بقيمة 13 مليون دولار، ثم تركيا بقيمة 12 مليون دولار، و9.7 مليون دولار لكينيا و8.8 مليون دولار لليمن، وبعدها مصر بنحو 7.7 مليون دولار.

كما تضم قائمة الدول الأكثر استفادة الصومال بقيمة 5.8 مليون دولار، و5 ملايين دولار لتشاد و4 ملايين لأفغانستان و3.9 مليون دولار في الكاميرون، بالإضافة إلى 3.5 مليون دولار لجيبوتي.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة مدينة دبي الإنسانية، في كلمته الافتتاحية للتقرير السنوي: «بعد مرور 20 عاماً على إنشاء هذا الصرح الإنساني، ودخولنا العقد الثالث من الخدمة، يعكس هذا التطور الاستراتيجي تفاني دبي في تعزيز المساعي الإنسانية مع تبني الابتكار والقدرة على التكيف».

وأضاف: «إن دبي تؤكد التزامها بمد الجسور الإنسانية وربطها مع مختلف القطاعات الصناعية المتنوعة التي أصبحت إماراتنا معروفة بها، وبذلك تتحسن حياة المجتمعات الأقل حظاً في جميع أنحاء العالم».

وأكد أن مدينة دبي الإنسانية دخلت مرحلة جديدة في رحلتها، وهي مرحلة استباقية وفعالة ومبتكرة، تسعى إلى إقامة شراكات أقوى نحو رؤية إنسانية مشتركة ومفعمة بالأمل.

وشدد الشيباني على أن كل هذه العمليات الإغاثية تؤكد مكانة دبي وريادتها مركزاً عالمياً لتسهيل العمل الإنساني في جميع أنحاء العالم.

وتمثّل مدينة دبي الإنسانية أكبر مركز إنساني لوجستي في العالم، حيث تضاعفت مساحتها 4 مرات خلال العقدين الماضيين من 30.000 متر مربع إلى أكثر من 140.000 متر مربّع، يعمل من خلالها 77 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية وشركات تجارية، من بينها 10 وكالات أممية.

وتتميّز بموقع استراتيجي إذ تقع على مفترق طرق بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وشرق وجنوب آسيا مما يسمح بالوصول، في غضون 4 ساعات، إلى ثلثي سكان العالم الذين يعيشون في المناطق الأكثر تعرضاً للأزمات.

واتخذت دبي الإنسانية خطوة رائدة نحو مستقبل مستدام من خلال تنظيم مؤتمر رائد يركز على تنمية سلسلة التوريد والأمداد الإنسانية المستدامة.

ومنذ عام 2018، دعمت «دبي الإنسانية» 24 استجابة لحالات الطوارئ الإنسانية من خلال صندوق الأثر الإنساني العالمي بأكثر من 34 مليون درهم إماراتي، منها 10 شحنات جوية في عام 2023 وبلغت تكلفة النقل 7.2 مليون درهم، واستفادت من هذه الشحنات كل من تركيا وسوريا، وليبيا وتشاد ولبنان.

مخزون

بالنسبة للمخزون المتوافر، أفاد التقرير بأن إجمالي المخزون في مستودعات ومخازن المنظمات والمؤسسات الإنسانية الموجود بمدينة دبي الإنسانية، بلغ 184مليون دولار في عام 2023، تستحوذ الصحة على النسبة الأكبر منها بقيمة تتجاوز 53.5 مليون دولار، ثم الخدمات اللوجستية، بقيمة 48.8 مليون دولار، وثالثاً المأوى 36.3 مليون دولار، ورابعاً الأمن الغذائي بنحو 20.5 مليون دولار، فيما يتوزع بقية المخزون على مجالات المياه والصرف الصحي والحماية والتعليم.