عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

الشارقة (وام)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبحث الاجتماع، الذي عقد أمس، جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بتنظيم العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف الخدمات، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.

واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لهيئة الوقاية والسلامة، الذي يتضمن الوحدات التنظيمية لإدارات وأقسام «الهيئة» والتي ستسهم في تطوير ودعم سير العمل في الهيئة وتحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها.

وأصدر المجلس قراراً يقضي بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي التاسع عشر للمجالس البلدية في إمارة الشارقة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 21 ذي الحجة 1445هـ، الموافق 27 يونيو 2024م، على أن تستمر اللجان العامة في المجالس البلدية بتسيير أعمال المجالس البلدية المعنية فيما بين أدوار الانعقاد.

واطلع المجلس على تقرير إنجازات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» لعام 2023، حيث بلغ إجمالي قيمة التمويل منذ إنشاء المؤسسة حتى نهاية العام الماضي 40.7 مليون درهم، فيما تم تمويل عدد 11 مشروعاً خلال العام الماضي بقيمة 3.8 مليون درهم، وبلغت قيمة الإعفاءات من الرسوم الحكومية 7.6 مليون درهم، وسجلت المؤسسة 291 عضوية جديدة انضمت للمشاريع المسجلة على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة.