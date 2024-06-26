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علوم الدار

"الموارد البشرية والتوطين" تطلق خدمة الاتصال المرئي للمتعاملين عبر تطبيقها الذكي

وزارة "الموارد البشرية والتوطين"
26 يونيو 2024 12:03

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إطلاق خدمة الاتصال المرئي للمتعاملين عبر التطبيق الذكي للوزارة مع استمرار تقديم الخدمة ذاتها عبر تطبيق "واتساب" الخاص بالوزارة على الرقم 600590000، وذلك ضمن مساعيها المتواصلة لتعزيز الخدمات الرقمية للمتعاملين، وإنجاز مستهدفات حكومة الإمارات الخاصة بالتحول الرقمي من خلال دعم وتوسيع تقديم الخدمات الرقمية للمتعاملين.

وتتيح الخدمة الجديدة للمتعاملين الاستفسار عن جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة ، والحصول على الدعم اللازم من خلال خاصية التواصل المرئي مع استشاري سعادة المتعاملين، حيث يمكن للمتعاملين الاستفادة من الخدمة من خلال التطبيق الذكي عبر خيار الدعم والاتصال، وعبر الواتساب من خلال خيار المنشآت والعمال وخيار العمالة المساعدة.

 

وقال حسين العليلي مدير إدارة علاقات المتعاملين في الوزارة، إن توسيع الخدمة الجديدة وإطلاقها عبر التطبيق الذكي يندرج ضمن استراتيجية الوزارة وحرصها على تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين، وتوسيع الخدمات الرقمية، لتوفير تجربة مستخدم مريحة وسهلة وسريعة مع الوزارة.

 

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وأوضح أن الخدمة الجديدة تتوافق مع احتياجات المتعاملين وحصولهم على الدعم والمساعدة والاستجابة السريعة من الوزارة، وهو ما يسهم في تعزيز الامتثال للتشريعات الناظمة لسوق العمل لا سيما  في ضوء موثوقية الرد على الأسئلة والاستفسارات ، لافتاً إلى كفاءة فريق الوزارة المؤهل والمدرب للرد على الاستفسارات بمختلف اللغات، وتقديم الحلول والاستشارات بفاعلية.وستكون خدمة الاتصال المرئي متاحة للمتعاملين خلال ساعات الدوام الرسمي للوزارة من الإثنين إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحًا إلى الساعة 3 ظهرًا، ويوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهرًا، كما يمكن للمتعاملين التواصل مع مركز اتصال الوزارة 600590000 على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

 

يذكر أن عمليات تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين مع متعامليها عبر قنوات الخدمة التي توفرها، بلغت أكثر من 50 مليون عملية تواصل خلال العام الماضي. 

 

 

 
 

المصدر: وام
التطبيقات الذكية
وزارة الموارد البشرية والتوطين
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