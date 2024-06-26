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علوم الدار

شرطة عجمان تضبط متهماً بتجارة زيوت سيارات مقلدة لماركات عالمية

شرطة عجمان تضبط متهماً بتجارة زيوت سيارات مقلدة لماركات عالمية
26 يونيو 2024 14:12

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على شخص من الجنسية الآسيوية بتهمة بيع وتخزين زيوت تشحيم مقلدة لماركات عالمية مسجلة في عجمان. 

وقال العقيد أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان حول ملابسات هذه الواقعة عن ورود بلاغ إلى مركز شرطة الحميدية الشامل بوجود إحدى المستودعات تقوم بإنتاج وتعبئة وتخزين وبيع منتجات زيوت السيارات المقلدة وزيوت التشحيم وذلك بمنطقة الصناعية الجديدة.

وتم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات لمداهمة الموقع، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الزيوت لأسماء شركات عدة، وبالبحث والتحري عن الأشخاص المتورطين في البلاغ تبين أن المتورط في البلاغ هو نفس الشخص المتهم في بلاغ اخر بمركز شرطة المدينة الشامل ويقيم بإمارة عجمان.

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وباتخاذ الإجراءات الرسمية تمت مداهمة المنزل وضبطه وبحوزته كميات كبيرة من زيوت السيارات المقلدة وبسؤاله عن الواقعة أقر بأنه يقوم بتعبئة علب زيوت السيارات والتشحيم لشركات معروفة عالمية بالزيت الخاص بشركته بقصد بيعها تحت اسم الشركات المعروفة، وباشرت نيابة عجمان التحقيق في القضية، حيث اعترف بما قام به وتم توقيفه على ذمة القضية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة عجمان
عجمان
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