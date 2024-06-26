لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية تبحث تعزيز التعاون مع الأرجنتين

بحثت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية مع برلمانات أميركا اللاتينية وأميركا الشمالية، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس اللجنة، خلال اجتماع افتراضي مع لجنة الصداقة البرلمانية الأرجنتينية الإماراتية، برئاسة نيكولاس مايوريز رئيس اللجنة في مجلس النواب بجمهورية الأرجنتين، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين.

شارك في الاجتماع من مجموعة لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية كل من آمنة علي العديدي، ومريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، والدكتورة موزة محمد الشحي، عضوات المجلس، وسعيد عبدالله القمزي سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين.

ونوه الجانبان بأهمية تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الأرجنتيني، مع التأكيد أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين ودول أميركا اللاتينية تشهد نمواً وتقدماً في شتى المجالات.

وأكد الدكتور طارق الطاير عمق علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وحرص قيادة وحكومة دولة الإمارات على ترسيخ علاقات الشراكة والتعاون مع جمهورية الأرجنتين في مختلف المجالات، والدفع بها قدما إلى آفاق أرحب لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم وتعاون برلماني مع مجلس النواب الأرجنتيني، وعقد اجتماعات دورية بين الجانبين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين المجلسين في المحافل البرلمانية الدولية كافة.

ونوه بأهمية التعاون والتنسيق مع جمهورية الأرجنتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما في الأمن الغذائي، والتكنولوجيا، والتغير المناخي، والطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة، والتجارة.

من جانبه أكد نيكولاس مايوريز أهمية تطوير وتعزيز العلاقات بين المجلسين في المجالات كافة، وضرورة تشجيع الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية على جميع المستويات.

