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شرطة أبوظبي تدشن حافلة رقمية للتوعية بمخاطر المخدرات

شرطة أبوظبي تدشن حافلة رقمية للتوعية بمخاطر المخدرات
26 يونيو 2024 18:13

دشنت شرطة أبوظبي حافلة رقمية ذكية متنقلة لتوعية فئات المجتمع بمخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يصادف 26 يونيو 2024 تحت شعار "أسرتي أكبر ثروتي ".
وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات أن الحافلة المتنقلة الذكية والتي تم عرضها في مركز الفلاح سنترال بأبوظبي مصممة من الداخل بشاشات ذكية ومجسمات وتقنية التعليم الافتراضي VR والتي تحاكي آفة المخدرات تعزيزاً للتوعية بأساليب متطورة من خلال الورش والمحاضرات والفعاليات والمؤتمرات التي ستعقد بإمارة ابوظبي.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي باستثمار جميع الوسائل المتاحة للتواصل مع أفراد المجتمع بمختلف شرائحه والرد على استفساراتهم وزيادة وعيهم وتثقيفهم بمخاطر هذه الآفة لافتاً إلى أنها تحقق أهداف المنظومة الشرطية في المحافظة على الشباب درع الوطن وحصنه المنيع.

وذكر أن الحافلة الذكية تركز على توعية الطلاب ومتسوقي المراكز التجارية، والمشاركين في المجالس المجتمعية، وتشارك في الفعاليات المختلفة تحت إشراف كادر من المحاضرين الأكّفاء من الضباط والعاملين في إدارة المتابعة والفحص الدوري في "المديرية".

وتسهم الحافلة بدور ريادي في التعريف بأهداف خدمة فرصة أمل، والتي تتيح طلب العلاج لمتعاطي المواد المخدرة بطريقة تضمن السرية التامة وتقديم برامج توعوية ضمن الخدمات الرقمية لشرطة أبوظبي، وتفعيل الشراكة المجتمعية للحد من انتشار آفة المواد المخدرة وتعزيز العلاقات الإيجابية بين أفراد المجتمع.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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