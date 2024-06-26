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علوم الدار

تعرف إلى طقس الإمارات غداً

تعرف إلى طقس الإمارات غداً
26 يونيو 2024 18:19

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصةً الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

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وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 18:16 والمد الثاني عند الساعة 04:19 والجزر الأول عند الساعة 11:13 والجزر الثاني عند الساعة 22:19. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:44 والمد الثاني عند الساعة 01:50، والجزر الأول عند الساعة 20:12 والجزر الثاني عند الساعة 07:48.

 

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الأرصاد
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