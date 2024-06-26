"صحة دبي" تفوز بثلاث جوائز مميزة

فازت هيئة الصحة بدبي بثلاث جوائز عن مبادرتها الرائدة في الرعاية الصحية القائمة على القيمة "إجادة".

وحصلت الهيئة على جائزة "الإمارات تبتكر" فئة الابتكار الجذري والمستوى الذهبي في جائزة Industry Eagles عن فئة الابتكار وجائزة Globee عن فئة الابتكار الجذري ما يمثل إنجازاً كبيراً في تعزيز التميز والابتكار في مجال الرعاية الصحية تماشياً مع استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى جعل دبي نموذجاً للحصول على الرعاية الصحية وتحقق أفضل نتائج علاجية بأقل تكلفة.

وجاء فوز الهيئة بهذه الجوائز المميزة وفق معايير صارمة مرتبطة بمستوى الرعاية الصحية والحلول المبتكرة ومستوى توظيف البيانات الضخمة والتقنيات الذكية المستخدمة.

وأعرب عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي عن اعتزاز الهيئة بمبادرتها الطموحة "إجادة"، مشيراً إلى أن الفوز بثلاث جوائز مرموقة لم يكن هدفاً في حد ذاته وإنما هو نتيجة مهمة تعكس قيمة الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية المستندة إلى عنصر القيمة وهو ما يؤكد أيضاً مستوى التزام الهيئة وحرصها على تحسين نتائج المرضى وتعزيز جودة الرعاية وضمان استدامة نظامنا الصحي للأجيال القادمة.

وقال إن هيئة الصحة بدبي ماضية في أعمال التحديث والتطوير التي يشهدها القطاع الصحي في دبي ولن تدخر وسعاً في سبيل الوصول إلى نموذج صحي عالمي من الطراز الأول يعزز مكانة دبي ويرسخ تفوقها الطبي وتميزها في الممارسات الصحية المبتكرة.

من جانبه أوضح صالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي في الهيئة أن "إجادة" هي مبادرة هيئة الصحة بدبي الرائدة في الرعاية الصحية القائمة على القيمة والتي تهدف إلى تحويل التركيز من الرعاية الصحية القائمة على الحجم إلى الرعاية القائمة على القيمة حيث تسعى الهيئة إلى تحسين النتائج الصحية وتعزيز تجربة المريض وتقليل تكاليف الرعاية الصحية وذلك من خلال التعاون بين مقدمي الرعاية الصحية والاستفادة من البيانات والتكنولوجيا وتنفيذ الممارسات الطبية القائمة على الأدلة.

يذكر أن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي أطلق جائزة "الإمارات تبتكر" في فبراير 2021 للاحتفاء بالأفراد والمؤسسات المبتكرة وذلك تجسيداً لجهود حكومة دولة الإمارات لدعم الأفكار المبتكرة وتطبيقها في القطاع الحكومي لكي تصبح دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر ابتكارا على مستوى العالم.