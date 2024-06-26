القائد العام لشرطة الفجيرة: المخدرات آفه تهدد سلامة وأمن المجتمعات

أكد الفريق محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات"، يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية استدامة التوعوية بمخاطر المخدرات، والتشديد على دور التعاون المحلي والدولي بين الأجهزة الشرطية والأمنية من أجل التصدي ومكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد سلامة وأمن الأسر والمجتمعات في مختلف دول العالم.

وأشار الفريق الكعبي في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف في 26 يونيو من كل عام إلى دور الإمارات الاستثنائي في مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية محلياً ودولياً مؤكدا أن الدولة تواصل تكثيف جهودها الريادية على مستوى العالم في إلقاء القبض على أفراد العصابات الإجرامية وحجم الضبطيات، والتي كان لها أثر كبير في المساهمة بمنع وصول السموم المخدرة إلى المجتمعات وحماية الأسر من أضرارها.

وشدد على دور الأسرة في مواجهة المخدرات وما تخلفه من أضرار مادية ومعنوية على أبنائها كونها الإطار التفاعلي الأول والبيئة الحاضنة التي ينشأ فيه الطفل.

وقال الفريق الكعبي إن القيادة العامة لشرطة الفجيرة تعمل بتكامل مع الأجهزة الشرطية في الدولة على تعزيز الجهود في كشف وضبط العصابات المُنظمة التي تنشر هذه الآفة عبر الحدود الدولية، إلى جانب العمل محلياً على مكافحة ترويج السموم المخدرة، وتوفير سبل الكشف المبكر وتعزيز آليات التأهيل للمتعافين، وإدماجهم في المجتمع.