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علوم الدار

الإمارات تشارك في أعمال الدورة 128 للمجلس الدائم للفرنكوفونية

الإمارات تشارك في أعمال الدورة 128 للمجلس الدائم للفرنكوفونية
26 يونيو 2024 20:24

شارك الدكتور سالم النيادي، سفير دولة الإمارات لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية، في اجتماعات الدورة 128 للمجلس الدائم للفرنكوفونية على مستوى كبار المسؤولين الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة معالي لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للمنظمة، وبحضور ممثلي الدول والحكومات الأعضاء.

وناقشت الاجتماعات عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في الفضاء الفرنكوفوني، بالإضافة إلى اعتماد عدد من المشاريع التحضيرية للقمة الفرنكوفونية الـ 19 المقبلة التي تستضيفها فرنسا خلال شهر أكتوبر.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تشارك بصفتها عضواً مشاركاً في جميع اجتماعات المنظمة الفرنكوفونية التي تعقد على مستوى كبار المسؤولين والوزراء والقمة، وذلك التزاماً منها بأهمية العمل الفرنكوفوني متعدد الأطراف، ورغبة منها في تعزيز علاقاتها المتميزة مع الفضاء الناطق بالفرنسية.

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المصدر: وام
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