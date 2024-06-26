الأربعاء 26 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قائد شرطة الشارقة: الإمارات نموذج عالمي يحتذى به في مكافحة المخدرات

قائد شرطة الشارقة: الإمارات نموذج عالمي يحتذى به في مكافحة المخدرات
26 يونيو 2024 20:41

أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، أن دولة الإمارات نموذج عالمي يُحتذى به في مكافحة آفة المخدرات برؤيتها الثاقبة وبصيرتها اليقظة التي تدرك مدى خطورة هذه الآفة ومدى الأضرار التي تسببها على الأسرة نواة المجتمع.

وقال اللواء الشامسي، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، إن قضية المخدرات من القضايا التي شغلت حيزاً كبيراً في المجتمعات والمؤسسات وبالأخص لدى الأجهزة الأمنية لما لها من تبعات وخيمة وآثار مدمرة تتركها على الأفراد، ومن هذا المنطلق جاء شعارها لهذا العام ‏"أسرتي أكبر ثروتي" ضمن مشاركتها في اليوم العالمي للمخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام.

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد: الإمارات من أكثر الدول استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم لعام 2023
الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية لـ «الاتحاد»:دور ريادي للإمارات في مبادرات الشحن الأخضر

وأكد حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على مواصلة جهودها في تعزيز التوعوية الأمنية لأفراد المجتمع من خلال توظيفها لكافة الإمكانيات المتاحة من مواردها البشرية وتقنياتها الذكية في مجالات التوعية الأمنية لمكافحة الظواهر الخطيرة كالمخدرات وغيرها التي تسهم وبشكل خطير في تدمير الكيان الأسري.

المصدر: وام
الإمارات
شرطة الشارقة
آخر الأخبار
كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية تنطلق في مصر غداً
الرياضة
كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية تنطلق في مصر غداً
اليوم 22:30
سيف بن زايد: الإمارات من أكثر الدول استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم لعام 2023
علوم الدار
سيف بن زايد: الإمارات من أكثر الدول استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم لعام 2023
اليوم 22:28
الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية لـ «الاتحاد»:دور ريادي للإمارات في مبادرات الشحن الأخضر
الأخبار العالمية
الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية لـ «الاتحاد»:دور ريادي للإمارات في مبادرات الشحن الأخضر
اليوم 22:24
التعادل 1-1 يؤهل سلوفاكيا ورومانيا إلى دور الـ16 في «اليورو»
الرياضة
التعادل 1-1 يؤهل سلوفاكيا ورومانيا إلى دور الـ16 في «اليورو»
اليوم 22:13
تأهل بلجيكا بـ«تعادل سلبي» مع أوكرانيا في «يورو 2024»
الرياضة
تأهل بلجيكا بـ«تعادل سلبي» مع أوكرانيا في «يورو 2024»
اليوم 22:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©