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«أقدر» ينظم «المصداقية الإماراتية»

«أقدر» ينظم «المصداقية الإماراتية»
27 يونيو 2024 01:13

دبي (الاتحاد) 

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تتواصل أنشطة برنامج خليفة للتمكين «أقدر» ضمن فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات في دبي هيلز مول، والذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، تحت شعار «أسرتي.. أكبر ثروتي».
ونظم برنامج خليفة للتمكين - «أقدر»، فعالية المصداقية الإماراتية، وهي منصة دولية يتم تنفيذها بالتعاون مع عدة مؤسسات وطنية، وتهدف إلى تسليط الضوء على الصفات والقيم الإماراتية، والنابعة من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوجيهات القيادة الرشيدة لتجعل المواطن الإماراتي متسلحاً بصفة الإقدام، والكفاءة، والتميز، وتمكينه ليتحلى بالصفات النبيلة.
‎وتحدث الدكتور محمد عبدالله الأنصاري، مدير إدارة التوعية والدعم الاجتماعي بمركز إرادة للعلاج والتأهيل - دبي، عن العوامل الرئيسة التي تضمن الاستدامة في المجتمع الإماراتي وتقويه، والمتمثلة في القيم والسلوكيات والقوانين، والتركيز عليها وتوظيفها لخدمة المجتمع من خلال تربية الأبناء التربية الحسنة، لضمان استمرارية تماسك الأسر الإماراتية، وقدرتها على تحمل المسؤولية المجتمعية، كونها أساس المجتمع، والعمل على زرع القيم وغرس صفات ومآثر المصداقية الإماراتية الموروثة عن الوالد المؤسس، إلى جانب التربية الصحيحة للأسرة.
كما تطرق الدكتور الأنصاري إلى كيفية تمكين الأبناء من المهارات القيادية، وكيفية استخدام القانون للدفاع عن النفس ضد أي ضرر، والاعتماد على الإمكانيات الشخصية، حيث تُبعد هذه الضوابط الشخص عن آفة المخدرات، وتقيه من الوقوع فيها.

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