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«جمارك أبوظبي» و«الوطني للتأهيل»: أهمية التوعية بمخاطر الإدمان

خلال الجلسة الحوارية (وام)
27 يونيو 2024 01:13

أبوظبي (وام)

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أكدت جلسة حوارية نظمتها الإدارة العامة لجمارك أبوظبي والمركز الوطني للتأهيل بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، أهمية تعزيز التعاون بين مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة سواء الحكومية والاتحادية والمحلية أو الأهلية والخاصة لضمان حماية أمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين وتعزيز سلامة المجتمع وازدهار الاقتصاد الوطني. وشددت جلسة «نحو وقاية مستدامة.. جهود وإنجازات»، التي عقدت في مقر المركز الوطني للتأهيل، بمشاركة دائرة القضاء بأبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بمديرية مكافحة المخدرات، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، على ضرورة تكثيف جهود التوعية عن مخاطر آفة المخدرات والمشاكل العديدة التي تسببها على المستويات الاجتماعية والصحية والأمنية والاقتصادية، وتنمية مهارات الوعي والإدراك وطرق الوقاية منها ومكافحتها.
وناقشت الجلسة ثلاثة محاور رئيسية، حيث تطرق المحور الأول إلى «البرامج الوقائية والعلاجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. تشريعات وسياسات»، وتناول المحور الثاني «الأدوار المنوطة بكافة الجهات والمجتمع للوقاية من خطر الإدمان»، وناقش المحور الثالث «الوقاية المستدامة.. توجهات وخطط مستقبلية».
وسلطت الجلسة الضوء على المبادرات الناجحة في مجالات مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعزيز الوقاية من الإدمان، علاوةً على مناقشة الأفكار، وبحث سبل تبادل الخبرات حول تحسين الإجراءات الحالية وتطوير استراتيجيات وخطط مستقبلية وصولاً إلى أفضل الممارسات في هذا المجال بما يدعم جهود الدولة للتصدي ومكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها.

الإدمان
جمارك أبوظبي
أبوظبي
المركز الوطني للتأهيل
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
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