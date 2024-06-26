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علوم الدار

"صحة" تستضيف مؤتمر "أفضل ما في أسكو الإمارات 2024"

"صحة" تستضيف مؤتمر "أفضل ما في أسكو الإمارات 2024"
26 يونيو 2024 23:03

تستضيف "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، مؤتمر "أفضل ما في أسكو الإمارات 2024" المؤتمر العالمي الرائد في مجال علم الأورام الذي ينظِّمه مستشفى "توام" بهدف تحسين رعاية مرضى السرطان في القطاع الطبي وذلك يومي 29 و30 يونيو الجاري في أبوظبي.

يجمع " أسكو" وهي مؤتمر سنوي للجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري "أسكو" كوكبة من الخبراء العالميين والإقليميين والمحليين، لتبادل الخبرات والمعارف عن أحدث علاجات السرطان وتطوُّرات علم الأورام.

ويستعرض المؤتمر أحدث الابتكارات العلمية التي تناولها اجتماع أسكو السنوي 2024 الذي أُقيم مؤخراً في مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأميركية.. ويسلِّط الضوء على آخر النتائج البحثية وتأثيرها المحتمَل في معايير الرعاية القائمة وطرق تبنّيها في السياقات السريرية.

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ويشارك المؤتمرون في مناقشات تستهدف تحفِّيز التفكير بشأن سُبل إحداث تلك النتائج المتقدِّمة لتغييرات نوعية في المعايير القائمة للرعاية، ما يثمر في النهاية عن تشكيل ملامح مستقبل علاجات السرطان.

وقال الدكتور غانم على الحساني، مدير إدارة التعليم في "صحة" إن المؤتمر يهدف إلى تحسين رعاية مرضى السرطان عبر جمع أبرز الخبراء والباحثين والمهنيين في مجال الرعاية الصحية وصناع السياسات من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات والتحديات في هذا الشأن.

المصدر: وام
الإمارات
صحة
مستشفى توام
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