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جلسة حوارية تناقش الإبداع والتحولات الاجتماعية

جلسة حوارية تناقش الإبداع والتحولات الاجتماعية
27 يونيو 2024 01:13

رأس الخيمة (الاتحاد)

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نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة جلسة حوارية افتراضية تناولت «الإبداع والتحولات الاجتماعية»، تحت عنوان: «كيف يعكس الإبداع الإماراتي التغيرات في المجتمع؟»، وأدار الجلسة الإعلامي عبدالرحمن محمد، وشهدت مشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجالات مختلفة، منهم الفنانة التشكيلية سعاد الزعابي، والمهندسة مروة التفاف، والمهندسة بشاير آل علي، والكاتب محسن سليمان.
وافتتحت الجلسة بمناقشة حول دور الإبداع في صياغة القيم والثقافة الاجتماعية في عصر التكنولوجيا الرقمية والتواصل العالمي، وتناول المتحدثون كيفية تأثير الإبداع على التحولات الاجتماعية، وأهمية الفنون والابتكارات، في حل القضايا المجتمعية، وتعزيز التنمية المستدامة، وركزت النقاشات على تقديم أمثلة حية من مختلف المجالات، وإلقاء الضوء على تجارب ملهمة لمبدعين أثروا في مجتمعاتهم بشكل إيجابي.
وتحدث الكاتب محسن سليمان عن دور الكاتب في تحفيز المجتمع، على تبني توجهات الدولة وتعزيز الانتماء، مشيراً إلى أن الأدب يعكس الثقافة والهوية الوطنية ويساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والتواصل الثقافي. 
وأكد أهمية اللغة العربية في كتابة الأعمال الإبداعية وأهمية الحفاظ عليها كجزء من الهوية الثقافية.
من جهتها، أوضحت المهندسة بشاير آل علي كيف يمكن للأفكار الإبداعية في صناعة المحتوى أن تساهم في حل المشكلات المجتمعية وتعزيز ثقافة الابتكار. وأشارت إلى مبادرات مثل «كلنا واحد» و«تحدي بين اللياقة»، التي أثرت إيجاباً على المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وتطرقت المهندسة مروة التفاف إلى تأثير التصميم العمراني والممارسات الإبداعية على حياة الأفراد، مؤكدة أن تصميم المدن والمساكن يؤثر بشكل كبير على سلوك الأفراد والروابط المجتمعية. وأشارت إلى أهمية الاستدامة والتكنولوجيا في تطوير البنية التحتية للمدن الحديثة.
أما الفنانة التشكيلية سعاد الزعابي، فقد تحدثت عن دور الفنون التشكيلية في التحولات الاجتماعية، وكيف يمكن للفن أن يكون ذاكرة بصرية للأجيال القادمة؟ وأشارت إلى أن الفنون التشكيلية تعكس تاريخ وثقافة المجتمع وتساهم في تعزيز التفاهم الثقافي بين الشعوب.
وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن الثقافة والإبداع هما ركيزتان أساسيتان في بناء المجتمع وتقدمه، وتعزيز ثقافة الإبداع هو جزء من رسالة الجمعية لتعزيز التفاعل الاجتماعي والإسهام في رفاهية الوطن.

 

جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية
رأس الخيمة
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