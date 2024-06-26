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علوم الدار

انطلاق فعاليات مخيم «أبطال المستقبل» 15 يوليو

من مخيم أبطال المستقبل الصيفي (من المصدر)
27 يونيو 2024 01:14

دبي (آلاتحاد) 

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ينظم متحف المستقبل مخيم «أبطال المستقبل» الصيفي الثالث، خلال الفترة من 15 يوليو إلى 1 أغسطس 2024، لإتاحة الفرصة أمام الأطفال المشاركين، لاستكشاف عالم المستقبل، والاستمتاع بالعديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية.
وتتضمن فعاليات المخيم الصيفي المخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عاماً، مجموعة متنوعة من ورش العمل العملية والتجارب التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز روح الإبداع والابتكار والتفكير النقدي لدى الأطفال، إضافة إلى العديد من الأنشطة والجولات وورش العمل التفاعلية المتنوعة حسب الفئة العمرية.
ويتميز برنامج الأطفال (6 - 9 سنوات) بفعاليات مصممة لتعزيز الفضول والإبداع، مع أنشطة متنوعة تشمل صناعة كبسولات الاستدامة وجولات تعليمية بالمتحف، بالإضافة إلى عدد من تجارب الواقع الافتراضي.
أما البرنامج المخصص للأطفال (10 - 13 سنة)، فيشمل ورش عمل تفاعلية تعزز من التفكير النقدي ومهارات حل المشكلات، بالإضافة إلى تجارب متقدمة مثل، صناعة الورق وتحديات الطائرات من دون طيار، وجلسات تفاعلية بمواضيع الفضاء والتكنولوجيا.

متحف المستقبل
دبي
الأطفال
الاستدامة الزراعية
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