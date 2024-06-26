«الصحة» و«شؤون الأسرة بالشارقة» يطلقان حملة الوقاية من الإنهاك الحراري

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والشركاء الاستراتيجيين، في القطاع الحكومي والمحلي والخاص، حملة «الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض» لفئة العمال، تحت شعار: «سلامتكم غايتنا»، بالتزامن مع فترة حظر العمل وقت الظهيرة والتي تتواصل طوال شهري يوليو وأغسطس، وتستهدف الحملة 6000 عامل؛ بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بمخاطر التعرض للحرارة في الصيف، ودعم فئات العمال بالوسائل الوقائية، لتجنب الإنهاك الحراري أو الإصابة بالأمراض الناتجة عنه، وتكريماً لجهودهم في أشهر الصيف.

وانطلقت الحملة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، بحضور محمد الزرعوني، مدير المكتب التمثيلي للوزارة في الشارقة، وميرة شهيل، مدير شعبة البرامج الخاصة في إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحملة.

وتتضمن الحملة تقديم محاضرات تثقيفية توعوية في مواقع وجود العمال حول مخاطر التعرض للإنهاك وأعراضه، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية، والتعريف بالإجراءات الوقائية والممارسات السليمة التي تمنع الوصول إلى مرحلة الإصابة بالإنهاك الحراري، بالإضافة لتوفير فحوص مجانية للنظر وضغط الدم ومستوى السكر في الدم، فضلاً عن توزيع مستلزمات الوقاية الشخصية من أشعة الشمس والمواد الغذائية والمياه والهدايا على الفئة المستهدفة من جميع الجنسيات.

وتضم قائمة الشركاء في الحملة، وزارة الموارد البشرية والتوطين، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومجلس الشارقة الرياضي، وهيئة تطوير معايير العمل، وبلدية مدينة الشارقة، ودائرة شؤون البلديات، وجمعية الشارقة الخيرية، وجمعية الشارقة التعاونية، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وهيئة الوقاية والسلامة، مركز الشارقة للعمل التطوعي - دائرة الخدمات الاجتماعية، و«الهلال الأحمر» الإماراتي، وهيئة الاستثمار والتطوير (شروق)، شركة فاوست للمقاولات، الجابر للنظارات، مجموعة ميدكير، مجموعة أستر، شركة منزل للخدمات الصحية، ومصنع مياه زلال.

وأكد محمد الزرعوني، مدير المكتب التمثيلي للوزارة في الشارقة، أن إطلاق وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حملة «الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض» في الشارقة للسنة الثالثة عشرة، بمشاركة جهات عدة حكومية وخيرية وخاصة، تمثل مبادرة إنسانية تعكس قيم المسؤولية المجتمعية بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، من خلال نشر الوعي الصحي لدى شرائحه كافة، وخاصة فئات العمال التي تتطلب أعمالها التعرض لأشعة الشمس وتوعيتهم بمخاطر الإصابة بالإنهاك الحراري وتداعياته، في إطار التوجهات الحكومية التي تحفظ حقوق العمال وتحرص على سلامتهم وتكفل لهم بيئة عمل صحية، والتي تتطابق مع المعايير المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية.

بدورها، أشارت إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي، في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إلى الحرص على التعرف على الاحتياجات الصحية للعمال، وتقديم برامج توعوية لهم؛ لأن صحة جميع أفراد المجتمع، في مقدمة الأولويات الحكومية، انطلاقاً من مكانة الإنسان باعتباره أساس التنمية ومحركها، استناداً لرؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

وأوضحت أن الحملة تركّز على التوعية، بأهمية شرب كميات كافية من الماء، وارتداء الملابس المناسبة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وتقديم نصائح غذائية لتعزيز مقاومة الجسم للحرارة، وذلك في إطار تعزيز جهود الإمارة الرامية لتشجيع أفراد المجتمع على اتباع عادات صحية تُحافظ على صحتهم وسلامتهم، لا سيما فئة العمال ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم.

من جهة أخرى، قال الدكتور سليمان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات في الشارقة: «إن المشاركة في هذه الحملة تعكس التزام الدائرة وبلديات مدن ومناطق إمارة الشارقة الراسخ بحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، وخاصةً الفئات التي تتطلب أعمالها التعرض لأشعة الشمس في فصل الصيف الذي تزداد فيه مخاطر الإصابة بالإنهاك الحراري بسبب ارتفاع درجة الحرارة بالصيف، حيث إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن تضافر الجهود من مختلف الجهات هو السبيل الأمثل لتعزيز الوعي الصحي المجتمعي. ونثمن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة على مبادرتهم بإطلاق هذه الحملة المهمة، وجميع الجهات المشاركة في سبيل تعزيز الوعي الصحي في مجتمع إمارة الشارقة».

من جانبه، أكد أحمد عبيد القصير، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، التزام «الهيئة» بإعطاء الأولوية لجودة حياة الموظفين، وخاصة أصحاب العمل الميداني في جميع المشاريع. وأشاد بدورهم المحوري في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وشدد على تفاني «شروق» في ضمان سلامة فرق العمل وسط تحديات درجات الحرارة المرتفعة.

وأكد سالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أن مشاركة «الهيئة» في حملة الوقاية من الإنهاك الحراري تندرج ضمن رسالتها التوعوية الهادفة إلى نشر السلوكيات الصحية في فصل الصيف، وتعزيز الوعي بين المواطنين والمقيمين بالمخاطر الصحية للإنهاك الحراري، وتوعية المقاولين وأصحاب المؤسسات بأهمية توفير بيئة عمل آمنة.

دعم

أكد المهندس حميد محمد آل علي، بإدارة مصنع زلال للمياه في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، الشريك الاستراتيجي والداعم للحملة، أن صحة العاملين في إمارة الشارقة من أهم الأولويات، وبتضافر الجهود بين مختلف المؤسسات والشركات العاملة نضمن تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية في الإمارة.