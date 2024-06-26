الخميس 27 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية أبوظبي تنظم فعاليات متنوعة في مرافقها المجتمعية

بلدية أبوظبي تنظم فعاليات متنوعة في مرافقها المجتمعية
27 يونيو 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«جمارك أبوظبي» و«الوطني للتأهيل»: أهمية التوعية بمخاطر الإدمان
أبوظبي تستعرض دور «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه»

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، عدداً من الفعاليات الرياضية المتنوعة ضمن مبادرة «رياضة بلا حدود»، استهدفت كل أفراد المجتمع في مختلف المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لكل من: مركز بلدية المدينة ومركز بلدية الوثبة ومركز بلدية مدينة زايد، وذلك بهدف خلق فعاليات رياضية تعزز الوعي الصحي والرياضي لدى أفراد المجتمع، وتشجعهم على الاستخدام الأمثل للمرافق المجتمعية التي توفرها البلدية لجعل الرياضة أسلوب حياة لدى الجميع.
وضمن هذا الإطار، نظم مركز بلدية المدينة فعالية رياضية في حديقة العاصمة بجزيرة أبوظبي، استهدفت زوار الحديقة من مختلف فئات المجتمع، وذلك بالتعاون مع شركة أي كلاون ومستشفى ايستر ودكتور نيوترشين، حيث تضمنت الفعالية العديد من الفقرات والأنشطة والمسابقات الرياضية، والورش والمحاضرات التوعوية التي تشجع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة.
كما نظم مركز بلدية الوثبة فعالية مماثلة في ملاعب الشامخة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي بني ياس الرياضي والعيادات الفرنسية، تضمنت العديد من المسابقات الرياضية المتنوعة بين فئات المجتمع المشاركين في الفعالية، بالإضافة إلى توعية المشاركين بأهمية ممارسة واختيار الرياضة التي تناسب قدراتهم واهتماماتهم ومواهبهم. ومن جانبه ينظم مركز بلدية مدينة زايد اليوم فعالية رياضية في مسبح مدرسة فرجينيا، بالتعاون مع المستشفى الأهلي وThree Star ومدرسة فرجينيا، تستهدف أفراد المجتمع في مدينة شخبوط، حيث تتضمن ورشة تعليمية توعوية عن رياضة السباحة لتثقيف المشاركين بأساسيات ومبادئ السباحة.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
بلدية الوثبة
الوثبة
بلدية مدينة زايد
آخر الأخبار
جانب من مبادرة توزيع الدجاج المبرد على العائلات في خان يونس (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تقدم مساعدات إغاثية للأطفال المصابين بسوء التغذية في غزة
27 يونيو 2024
غسق شاهين أثناء إلقاء بيان الإمارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. (الصورة من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لتحليلات أكثر عمقاً بشأن حالات استخدام «حق النقض»
27 يونيو 2024
فلسطينيون ينتظرون تعبئة مياه شرب في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد بعثتيه لـ«المساعدة الحدودية في رفح» و«الشرطية»
27 يونيو 2024
أسرى حرب روس بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا يعكس دور الإمارات المحوري عالمياً
27 يونيو 2024
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء بمدينة خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: المخاطر في غزة «لا تحتمل»
27 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©