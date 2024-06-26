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الإمارات تشارك في اجتماعات مجموعة العمل الخليجية للدستور الغذائي

جانب من المشاركين (من لمصدر)
27 يونيو 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد) 

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شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة موزة سهيل المهيري، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي المنبثقة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في اجتماع مجموعة العمل الخليجية لهيئة الدستور الغذائي (الكودكس) الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضي.
حضر الاجتماع ممثلون عن هيئة التقييس الخليجية والمنظمات المؤازرة، كالجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء من الجهات العلمية الدولية ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء. واستعرض وفد الدولة التجارب الناجحة والمبادرات الداعمة لقضايا سلامة الغذاء، مثل التشريعات والمواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لصناعة الأغذية والمشروبات، وتعزيز سلامة الأغذية، والتعامل مع القضايا الناشئة ذات العلاقة بالغذاء والتغذية.
وأكدت موزة سهيل المهيري أهمية تعزيز التعاون بين الأشقاء في دول الخليج العربي في مختلف القضايا ذات العلاقة بسلامة الغذاء، حيث يساهم الاجتماع في رفع مستوى سلامة الغذاء في المنطقة، وتحسين صحة المواطنين الخليجيين.
كما قدمت عرضاً حول «تطوير مواصفة دولية لحليب النوق» تضمن مقترح تطوير مواصفة دولية لحليب النوق الذي وافقت عليه لجنة الدستور الغذائي لإقليم الشرق الأدنى في اجتماعها الحادي عشر، كما تضمن العرض ما قامت به دولة الإمارات على المستوى الوطني بتشكيل فني لتطوير مواصفة حليب النوق وإعداد وثيقة بذلك، كما أشارت إلى إعلان الأمم المتحدة سنة 2024 السنة الدولية للإبليات (2024) وهي فرصة جيدة لدعم التوجه، كون الإبل تعتبر عنصراً أساسياً لمعيشة وغذاء الملايين من الأسر في أكثر من 90 بلداً بالعالم وأهمها المنطقة العربية، واختتمت العرض بعزم دولة الإمارات عقد ملتقى دولي لدعم وتطوير حليب النوق في شهر سبتمبر من العام الحالي 2024، يهدف إلى إبراز مزايا وأهمية تنظيم إنتاج وتوصيف وتداول حليب النوق، من أجل دعم الجهود الحالية في وضع مواصفة دولية لحليب النوق ضمن مظلة هيئة الدستور الغذائي.
وقالت: إن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية، وضمان وصول غذاء آمن وسليم ومغذٍّ لأفراد المجتمع كافة في جميع الظروف والأوقات، مشيرة إلى أن سلامة الغذاء من أهم الركائز الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية للإنتاج الزراعي والغذائي، بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة نحو مجتمع أكثر رفاهية وسعادة.

الإمارات
موزة المهيري
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
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