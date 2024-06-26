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أبوظبي.. نظام إلكتروني «يوثق» جودة البيئة البحرية

أبوظبي.. نظام إلكتروني «يوثق» جودة البيئة البحرية
27 يونيو 2024 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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«البيئة أبوظبي» و«أدنوك» تتعاونان لتعزيز جهود الحفاظ على البيئة في المناطق الساحلية

تتعاون هيئة البيئة - أبوظبي، و«أدنوك» لإنشاء نظام إلكتروني آمن لتبادل المعلومات، وجمع وتحليل بيانات جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز جهود مراقبة البيئة البحرية في المناطق الساحلية في إمارة أبوظبي والمحافظة عليها. ويُمكّن نظام تبادل المعلومات «أدنوك» من مشاركة وتبادل بيانات شاملة وحديثة عن جودة المياه البحرية مع هيئة البيئة - أبوظبي، تساعد في رصد التغيرات في الظروف البيئية.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: «بالتعاون مع أدنوك طورنا نظاماً لربط البيانات الإلكترونية ليزودنا ببيانات دقيقة عن جودة المياه البحرية التي تساعدنا على جمع وتحليل ومشاركة حالة جودة المياه البحرية في الإمارة». ولفت أمير جرجس، رئيس قطاع الصحة والسلامة والبيئة في «أدنوك»، إلى أن الشراكة مع هيئة البيئة - أبوظبي تؤكد التزام «أدنوك» الراسخ بتحقيق الاستدامة والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية الطبيعية.

هيئة البيئة
المياه البحرية
أدنوك
جودة المياه البحرية
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