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علوم الدار

ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخة نورة بنت سعيد بن حمد القاسمي

حاكم الشارقة
27 يونيو 2024 08:45

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة نورة بنت سعيد بن حمد القاسمي، والدة الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والتي وافتها المنية يوم أمس الأربعاء.

وفيما يلي نص البيان: "بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم.

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة، المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة نورة بنت سعيد بن حمد القاسمي، والتي وافتها المنية يوم أمس الأربعاء 20 ذو الحجة 1445 هجرية الموافق 26 يونيو 2024 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى أهل وذوي الفقيدة وعموم آلِ القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

المصدر: وام
ديوان حاكم الشارقة
الشارقة
حاكم الشارقة
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