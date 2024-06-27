برعاية حميد النعيمي.. انطلاق الدورة الـ 18 لجائزة عجمان للقرآن الكريم

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، أمس، الدورة الـ 18 لجائزة عجمان للقرآن الكريم على مستوى الدولة.

وقال حسين الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، إن الجائزة في دورتها الجديدة تتوزع على أربع مسابقات وهي مسابقة أصحاب الهمم، ومسابقة نور الهمم لذوي التوحد، ومسابقة حفظ القرآن الكريم بأفرعها من جزء حتى عشرين جزءاً، ومسابقة الأمهات المواطنات، بمجموع 22 فرعا لكافة المسابقات.

وأضاف أن الجائزة في دورتها الـ 18 تستهدف 630 متسابقاً ومتسابقة ، مشيرا إلى أن باب التسجيل مفتوح حتى 17 شهر يوليو المقبل على الموقع الإلكتروني للمركز www.ajquran.com، لافتا إلى أن التصفيات الأولية ستكون عن بُعد، والتصفيات النهائية ستكون حضوريا في مقر المركز.

وأكد أن الجائزة تأتي استكمالا لسلسلة الجوائز التي ينظمها مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم سنويا، وتهدف إلى نشر التنافس في حفظ كتاب الله بين أفراد المجتمع.

وتقدم الحمادي بالشكر والتقدير للدعم الكبير والرعاية الكريمة والاهتمام الذي تحظى به المسابقة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وحرص سموه على تعزيز جانب العناية بالقرآن وأهله، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لاهتمامه بكافة شرائح المجتمع وكل ما يعزز مكانة القرآن الكريم.