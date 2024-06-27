تنويه من شرطة أبوظبي للجمهور

تنوه شرطة أبوظبي⁩، بأنها تنفذ بالتعاون مع الشركاء تمريناً صباح اليوم الخميس 27 يونيو بمنطقة الظفرة "المرفأ".

وأكدت شرطة أبوظبي أن التمرين يأتي لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة.

ودعت الجمهورإلى عدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة.وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة إكس.