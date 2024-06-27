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علوم الدار

تنويه من شرطة أبوظبي للجمهور

شرطة أبوظبي
27 يونيو 2024 10:08

تنوه شرطة أبوظبي⁩، بأنها تنفذ بالتعاون مع الشركاء تمريناً صباح اليوم الخميس 27 يونيو بمنطقة الظفرة "المرفأ".

وأكدت شرطة أبوظبي أن التمرين يأتي لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة.

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تنبيه من شرطة أبوظبي

ودعت الجمهورإلى عدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة.وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة إكس.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تمرين أمني
الظفرة
شرطة أبوظبي
المرفأ
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