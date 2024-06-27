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علوم الدار

تخريج طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشارقة

تخريج طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشارقة
27 يونيو 2024 11:03

احتفل مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أمس، بتخريج 80 طالباً من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فرع الشارقة للعام الدراسي 2023-2024، والذين أكملوا دراستهم في تخصصات متنوعة مثل الحوسبة والذكاء الاصطناعي والهندسة والابتكار والهندسة التطبيقية والتكنولوجيا. حضر الاحتفال، الذي أقيم في قاعة الجامعة القاسمية بالشارقة، الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة .

وهنأ الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي الخريجين، مؤكدا على مثابرتهم وإنجازاتهم وشجعهم على مواصلة سعيهم وراء المعرفة والمساهمة في تنمية الوطن.

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من جانبه قال علي المرزوقي مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية بالإنابة: "نحتفل اليوم بإنجازات طلابنا وتحقيق رؤيتنا في بناء قوة عاملة قادرة على الارتقاء بمستويات الابتكار والتطوير في دولة الإمارات".

وتوفر مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تنتشر فروعها في مختلف أنحاء الدولة، خيارات تعليمية تواكب المعايير الدولية الضرورية لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة وذلك بإشراف مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني .

 

المصدر: وام
مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني
الشارقة
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