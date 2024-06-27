سلطان القاسمي يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جامعة خورفكان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصفته رئيساً لجامعة خورفكان قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة خورفكان.

وبحسب القرار، يشكل مجلس أمناء جامعة خورفكان، برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعضوية كل من، الدكتور علي عبدالله سيف هلال النقبي، مدير جامعة خورفكان، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والدكتور هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة، وهنا سيف عبدالله السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة، والدكتور عيسى سيف أحمد بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والمهندسة فوزية راشد القاضي، مدير بلدية مدينة خورفكان، والدكتور ستيوارت بيرهوب، رئيس علم البيئة الحيوانية في جامعة إكستر، ومحمد أحمد محمد الشحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.