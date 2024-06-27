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بلدية أبوظبي توعي بمستجدات "تراخيص البناء"

بلدية أبوظبي توعي بمستجدات "تراخيص البناء"
27 يونيو 2024 13:32

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع تخطيط المدن – إدارة تراخيص البناء- خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024 عدداً من ورش العمل عبر برنامج - (تيمز) استهدفت اطلاع المكاتب الاستشارية على آخر المستجدات المتعلقة بتراخيص البناء، والمتطلبات العامة، وذلك ضمن إطار حرص البلدية على التواصل المستمر مع المكاتب الاستشارية العاملة في أبوظبي، لتعزيز التعاون المشترك مع هذه الكيانات المهمة، ولشرح آليات العمل، والقوانين والنظم التي تساهم في الارتقاء بجودة الأعمال والمشاريع، ومناقشة متطلباتها، والتعريف بالتحديثات التنظيمية الخاصة بمعايير ومتطلبات البناء.

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وقد تناولت الورش التوعوية التعريفية العديد من المحاور من أهمها: مستجدات طلبات الحركة المرورية للفيلات الاستثمارية، بدائل طلب فحص التربة للاستراحات البحرية، رخص الهدم، وكيفية إزالة الشرط في معاملات التقنين والهدم، واستثناء المظلات والمنشآت الخفيفة.

وناقشت الورش كذلك الملاحظات المتكررة في وصف المشروع، ونموذج التعهدات الجديد، والنواقص في طلبات تغيير النشاط: دفاع مدني – حركة مرورية – أمور إنشائية، ومطابقة المخططات، وخدمة الاستشارة الفنية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بلدية أبوظبي
البناء
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