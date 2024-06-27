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رئيسة مقدونيا الشمالية تستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

رئيسة مقدونيا الشمالية تستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام
27 يونيو 2024 14:06

استقبلت فخامة غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا، رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والوفد المرافق له في القصر الرئاسي بالعاصمة سكوبيه، حيث جرى بحث التعاون والعمل المشترك في مجالات دعم التسامح والسلام.

ورحبت فخامة غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا بمعالي أحمد بن محمد الجروان، وأكدت دعمها الكامل للمجلس. واستعرض الجروان، خلال اللقاء، دور المجلس على صعيد توحيد الجهود الدولية في مختلف المجالات لدعم التسامح والسلام.

وبحث الجانبان إقامة جلسات مستقبلية لعقد مؤتمر يهدف إلى توظيف الاقتصاد في دعم التسامح والسلام، وإنشاء شراكات اقتصادية تنموية ، كما تناولت المناقشات مجالات التعليم وإمكانية استضافة مقدونيا لأكاديمية دولية لإعداد القادة في مجال التسامح والسلام.

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المصدر: وام
مقدونيا الشمالية
المجلس العالمي للتسامح والسلام
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