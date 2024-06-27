شرطة دبي تنظم الملتقى الثاني للتواصل المجتمعي بمنطقة جبل علي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة جبل علي الملتقى الثاني للتواصل المجتمعي، ضمن مبادرة «صوتك مسموع» مع أفراد مجتمع دبي من المواطنين والمقيمين والشركاء، وذلك في «فيستيفال بلازا مول» جبل علي، وذلك لتعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركة الجمهور في إبداء الملاحظات والمقترحات.



حضر الملتقى اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، واللواء عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، إلى جانب عدد من القيادات الشرطية. وأكد السويدي، أن ملتقى التواصل المجتمعي «صوتك مسموع» يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تنظيم اللقاءات في مختلف مناطق إمارة دبي، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء وقاطني المنطقة والاستماع لآرائهم واقتراحاتهم، والوقوف على التحديات التي تعزز من هدف شرطة دبي ترسيخ شعور أفراد المجتمع بالأمن والأمان والسعادة.