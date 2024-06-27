فعاليات فنية وتعليمية وترفيهية في مخيمات «دبي للثقافة»

دبي (وام)

تنظم «دبي للثقافة» مخيماتها الصيفية، خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، بهدف تعزيز مواهب الأطفال وروح الابتكارلديهم، وذلك بمتحفي الشندغة والاتحاد، وحي الفهيدي التاريخي، وتتضمن فعاليات فنية وتعليمية وترفيهية.

تشمل الفعاليات أنشطة استكشاف التراث المحلي، والتعرف على تاريخ الدولة، وتعزيز مهارات التعاون والعمل الجماعي.. ويشارك الأطفال خلالها في سرد قصص الأجداد، والتعرف على التراث البحري، ومسابقة «البحث عن الكنز»، وتحدي التجارة.

ويعيش الأطفال في مخيم متحف الاتحاد الصيفي رحلة معرفية غنية بالأنشطة الثقافية يستكشفون فيها طبيعة الإمارات في العام 1968، العادات والتقاليد، والحياة الاجتماعية.

وفي مخيم حي الفهيدي التاريخي يشارك الأطفال في ورش تفاعلية لبناء مجسمات وطرق مواجهة التحديات المناخية وعيش مغامرات متنوعة.

وتستضيف مكتبات الصفا للفنون والتصميم، الراشدية، الطوار، أم سقيم، المنخول، وحتا العامة مخيم «صيفنا فنون وابتكار»، خلال أغسطس المقبل للأطفال بعمر5 إلى 9 سنوات، لتعريفهم بتقنيات الزراعة المبتكرة، والروبوتات في المزارع الذكية.

أما الفئة من 9 إلى 14سنة، فسيتعلمون تخطيط المدن الذكية باستخدام مواد معاد تدويرها.. ويشارك الأطفال في رسم جداريات، تحت إشراف فنانين مشهورين وابتكار منتجات مستوحاة من ثقافات مختلفة ستتاح لهم فرصة عرض أعمالهم ضمن معرض «إكسبو للمشاريع الفنية»، وتقييمها من لجنة تحكيم.