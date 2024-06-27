شرطة أبوظبي تكرم 356 فائزاً ببرنامج "حافز"

كرمت شرطة أبوظبي 356 فائزاً ببرنامج حافز ضمن نسخته الثالثة على مستوى قطاعاتها الشرطية وذلك ضمن جهودها المستمرة على تحفيز منتسبيها بما ينعكس ايجابياً على تحقيق المزيد من الإنجازات الريادية في مسيرة العمل الشرطي والأمني.

وأشاد العميد مسلم محمد العامري مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة بالإقبال الذي شهدته النسخة الثالثة من البرنامج، شاكرًا إدارة أداء العاملين بقطاع الموارد البشرية على جهودها المتميزة في التنظيم والمكرمين على اهتمامهم بمضاعفة الجهود لتحقيق أهداف شرطة أبوظبي وأولوياتها، وحصولهم على نتائج متقدمة، وتمنى لهم مزيدًا من التألق والنجاح، وأن يكونوا قدوة يحتذى بها بين زملائهم.



وأثنى العميد محمد ضاحي الحميري نائب مدير قطاع العمليات المركزية على نجاح برنامج حافز على التوالي منذ إطلاقه وفق أفضل الممارسات المعمول بها من خلال إدراج برنامج احترافي وايجاد روح التنافس بين منتسبيها في مختلف المجالات.



وهنأ العميد محمد عبد الله الزعابي مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة الفائزين على نجاحهم في تجميع نقاط تحفيزية بتطبيق محاور تم احتسابها إلكترونيًا، مؤكدًا استحقاقهم للتكريم على تحقيقهم لأهداف القيادة العامة لشرطة أبوظبي وأولوياتها، ومتمنيًا لهم التوفيق والتألق والمزيد من الإصرار والطموح لتحقيق نجاحات متتالية.