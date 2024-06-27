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علوم الدار

غدا.. طقس صحو إلى غائم وسحب قد تصاحبها أمطار

أبوظبي
27 يونيو 2024 17:36

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وستتراوح  سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:56 والمد الثاني عند الساعة 05:19، والجزر الأول عند الساعة 11:51 والجزر الثاني عند الساعة 23:38.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:24 والمد الثاني عند الساعة 03:12، والجزر الأول عند الساعة 07:48 والجزر الثاني عند الساعة 21:14.

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المصدر: وام
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