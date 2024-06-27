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علوم الدار

تكريم فريق «حمدان للموهبة» لفوزهم ببطولة الروبوت في النرويج

حميد القطامي خلال تكريم أحد أعضاء الفريق (من المصدر)
28 يونيو 2024 01:23

دبي (الاتحاد)

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كرّم معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، في مقر المؤسسة بدبي، أمس الأول، فريق مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار المشارك في بطولة الروبوت المفتوحة 2024 FLL التي أقيمت في مدينة بودو في النرويج، بمشاركة أكثر من 50 فريقاً من دول العالم.
وأكد معاليه في الكلمة التي وجهها بهذه المناسبة، ضرورة استمرار المشاركات الطلابية في المسابقات الدولية والإقليمية والمحلية قياساً بالمهارات الإبداعية والفكر الابتكاري الذي يملكه طلبة الإمارات، في ظل التمكين الذي تعيشه المؤسسات التعليمية في الدولة، بفضل الرعاية الفائقة من القيادة الرشيدة، ودعم وزارة التربية والتعليم والمؤسسات المعنية. 
وأشاد معاليه بأداء الفريق الطلابي في منافسات هذه المسابقة الدولية التي تضم نخباً طلابية من مختلف دول العالم، وتتميز بالمنافسة القوية التي تبرز الإمكانات العلمية، والسمات الشخصية المتطورة لدى الطلبة.
وأضاف معالي القطامي أن دعم مؤسسة حمدان سيستمر بهدف الارتقاء بالخبرات، وتأهيلها بشكل أكبر لخوض غمار مسابقات النخبة في مختلف المجالات العلمية المتصلة بالتعليم، مشيراً إلى أن هذا التوجه لدى مؤسسة حمدان هو جزء من رسالتها في دعم وصناعة التميز التعليمي.
وقد حقق طلبة مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار المراكز الأولى في بطولة الروبوت المفتوحة 2024، حيث حصل الفريق على المركز الثالث في أداء الروبوت في البطولة الأوروبية المفتوحة للروبوت FLL والمركز الأول في المنافسة الودية بفوزه على أفضل أربعة فرق في أداء الروبوت في نصف النهائي والنهائي.
يذكر أن الفريق الطلابي قد تأهل رسمياً للبطولة الدولية، بعد فوزه بالمركز الأول في تصميم الروبوت والمركز الأول في أداء الروبوت في النسخة الوطنية من المسابقة لهذا العام.
وتعّد البطولة من أكبر الفعاليات العلمية والتكنولوجية للأطفال والشباب، وتقام مسابقاتها المحلية في 110 دول حول العالم سنوياً، حيث يشارك فيها الطلاب من خلال التعلم العملي الممتع، بهدف مساعدتهم على بناء مستقبل أفضل. كما يتمكن المشاركون من اكتساب مهارات حقيقية تساعدهم في حل المشكلات، من خلال برنامج روبوت عالمي.

دبي
الإمارات
حميد القطامي
مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
النرويج
مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار
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