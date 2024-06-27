«تريندز» يعزز علاقاته البحثية في إسطنبول

أبوظبي (الاتحاد)

واصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات، جولته البحثية العالمية التي تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي وريادته الدولية في هذا المجال. وحطّ باحثو «تريندز» رحالهم في مدينة إسطنبول ضمن المحطة التركية من الجولة، بعد يومين فقط من ختام المحطة الصينية، وعقدوا جلسات حوارية مع باحثي وخبراء ثلاثة مراكز بحثية تركية مرموقة.

وتبادل باحثو «تريندز» مع نظرائهم في مركز بحوث الاقتصاد والسياسة الخارجية (EDAM) الأفكار حول سبل تعزيز العلاقات واستكشاف فرص التعاون بين المركزين البحثيين، مع التركيز على توظيف القدرات البحثية للجانبين في معالجة القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية الملحّة.

ورحب سنان أولغان، مدير مركز بحوث الاقتصاد والسياسة الخارجية، بوفد «تريندز».

كما التقى باحثو «تريندز» مع الدكتور طارق الشرقاوي، مدير مركز «تي آر تي» العالمي للبحوث. وفي إطار الجولة البحثية التركية، عقد باحثو «تريندز» حلقة نقاشية مع شركة البحوث والاستشارات الاجتماعية «توبامير» .

وضمّ وفد «تريندز»، برئاسة ناصر محمد آل علي، رئيس قطاع الموارد البشرية، كلاً من: اليازية الحوسني، مديرة مكتب الاتصال الإعلامي، والباحثتين شما القطبة ونجلاء المدفع، والدكتور سرحات كابوكغلو، زميل باحث أول في الدراسات الاستراتيجية.