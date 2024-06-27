الجمعة 28 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية للشباب» و«تريندز» يستعرضان تعزيز دور الشباب في البحث العلمي

سلطان النيادي ووفد «تريندز» خلال اللقاء (من المصدر)
28 يونيو 2024 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد: تطوير الكفاءات الوطنية الشابة أكاديمياً ومهنياً
سرور بن محمد وحامد بن زايد ونهيان بن مبارك يحضرون أفراح القبيسي والراشدي

استقبل معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وفداً من باحثي مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، وبحث الجانبان سبل تعزيز دور الشباب وتمكينهم من خلال البحث العلمي، ودفع جهود صنع المستقبل.
وأعرب معالي الدكتور سلطان النيادي عن إعجابه الشديد بجهود «تريندز» العالمية، خاصةً ما يتعلق بتمكين الشباب وإصداراته البحثية وجهوده العلمية، كما ثمّن تنوع الإصدارات والمستوى الذي وصلت إليه، وأشاد بحرص المركز على تمكين الشباب ورفع قدراتهم وصقل مهاراتهم بما يمكنهم من الابتكار والتعلم للمساهمة الفاعلة في صُنع المستقبل.
وأكد معاليه أن المؤسسة الاتحادية للشباب تستمد توجهاتها من رؤية القيادة الرشيدة في دعم الشباب وتمكينهم ومنحهم فرصاً جديدة لتطوير خبراتهم المعرفية، لذلك تحرص على التعاون مع «تريندز».
بدوره أكد الدكتور محمد العلي حرص مركز «تريندز» على تعزيز قدرات الشباب الباحثين بوصفهم بناة المستقبل وقادته.

المؤسسة الاتحادية للشباب
سلطان النيادي
الإمارات
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
محمد العلي
البحث العلمي
آخر الأخبار
سكان حي التفاح يخلون منازلهم باتجاه مناطق غرب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تطالب بإخلاء مناطق في شرق غزة
28 يونيو 2024
لافتات المناظرة الرئاسية لشبكة CNN خارج استوديوهاتها بأتلانتا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مناظرة أتلانتا.. فرصة لتغيير مسار التنافس بين بايدن وترامب
28 يونيو 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات دولية إلى عدم التصعيد على طرفي «الخط الأزرق»
28 يونيو 2024
الممارسات الحوثية أدت لانخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير جداً (أرشيفية)
الأخبار العالمية
البنك الدولي: التصعيد الحوثي يفاقم التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن
28 يونيو 2024
أنصار الرئيس البوليفي يحملون لافتات تدعو لدعم الديمقراطية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إدانات إقليمية ودولية واسعة لمحاولة الانقلاب في بوليفيا
28 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©