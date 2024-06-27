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علوم الدار

محمد الشرقي: تطوير متطلبات التعليم ومؤسساته

محمد الشرقي في صورة جماعية مع الخريجين (وام)
28 يونيو 2024 01:23

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الدور الحيوي للتعليم في بناء مستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً يقوم على العلم والمعرفة وتطوير العقول، باعتبارهما دعائم لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.
جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل تخريج 85 طالباً من الثانوية العامة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالفجيرة للعام الدراسي 2023-2024، على مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بحضور الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.
وأشار سموه إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتطوير متطلبات التعليم ومؤسساته، والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية وتمكينها، والمساهمة في خدمة الوطن وبناء نهضته في كافة القطاعات الحيوية.
وهنّأ سموه الخريجين على اجتيازهم هذه المرحلة الأكاديمية بنجاح وتميّز، داعياً إياهم إلى مواصلة طلب العلم والمعرفة وتطوير مهاراتهم الشخصية، ليكونوا مساهمين في تحقيق رؤية الدولة وتطلعاتها المستقبلية على جميع الأصعدة.
كما ثمّن سموه، جهود المجلس الإداري واللجنة التعليمية للمدارس، ومتابعتهم وحرصهم على التزام أفضل الممارسات التعليمية طوال العام الدراسي، لتحقيق الطلبة أفضل النتائج والمستويات المتميزة.
وتخلل حفل التخريج عرض فيديو ملهم يسلط الضوء على المدارس وإنجازاتها، وتأدية قسم الولاء فيما ألقى الطالب مايد راشد الحمودي بالنيابة عن زملائه الخريجين، كلمةً شكر فيها سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دعمه الدائم للطلبة، مما يشكل حافزاً لسير العملية التعليمية والطلاب لتحقيق الإنجازات والتميز في نتائجهم.
حضر الحفل الدكتور علي محمد المرزوقي، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية بالإنابة، وعيسى المرزوقي، مدير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد من المسؤولين وأهالي الطلاب الخريجين.

محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
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