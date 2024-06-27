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علوم الدار

"الخارجية" تدعو مواطني الإمارات لتوخي الحذر في بعض الدول

شعار وزارة الخارجية
27 يونيو 2024 23:58

نظراً لارتفاع معدل تعرض المواطنين للسرقة في كل من مملكة إسبانيا، جمهورية جورجيا، جمهورية إيطاليا، المملكة المتحدة، جمهورية فرنسا، جمهورية النمسا، تنصح وزارة الخارجية "المسافر الإماراتي بتوخي الحيطة والحذر:
- عدم ارتداء المقتنيات الثمينة والنادرة
- حفظ الوثائق الرسمية بالأماكن الآمنة في مقر الإقامة
- ⁠ التعامل مع الشركات العالمية عند حجز السيارات والفنادق لتجنب عمليات النصب والاحتيال".

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كما تدعو وزارة الخارجية مواطني الدولة إلى:
"- التقيد بإرشادات السفر حسب كل وجهة والتي يتم تحديثها بشكل دوري في صفحة المسافر الإمارتي على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.
- ⁠التسجيل في خدمة تواجدي
- ⁠حفظ رقم الطوارئ الخاص بمواطني الدولة 0097180024".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الخارجية
المواطنون
السفر
السرقة
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