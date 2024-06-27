"الخارجية" تدعو مواطني الإمارات لتوخي الحذر في بعض الدول

نظراً لارتفاع معدل تعرض المواطنين للسرقة في كل من مملكة إسبانيا، جمهورية جورجيا، جمهورية إيطاليا، المملكة المتحدة، جمهورية فرنسا، جمهورية النمسا، تنصح وزارة الخارجية "المسافر الإماراتي بتوخي الحيطة والحذر:

- عدم ارتداء المقتنيات الثمينة والنادرة

- حفظ الوثائق الرسمية بالأماكن الآمنة في مقر الإقامة

- ⁠ التعامل مع الشركات العالمية عند حجز السيارات والفنادق لتجنب عمليات النصب والاحتيال".

نظراً لارتفاع معدل تعرض المواطنين للسرقة في كل من مملكة إسبانيا، جمهورية جورجيا، جمهورية إيطاليا، المملكة المتحدة، جمهورية فرنسا، جمهورية النمسا، تنصح وزارة الخارجية المسافر الإماراتي بتوخي الحيطة والحذر:

- عدم ارتداء المقتنيات الثمينة والنادرة

- حفظ الوثائق الرسمية بالأماكن… pic.twitter.com/eLXOCBonX1 — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) June 27, 2024

كما تدعو وزارة الخارجية مواطني الدولة إلى:

"- التقيد بإرشادات السفر حسب كل وجهة والتي يتم تحديثها بشكل دوري في صفحة المسافر الإمارتي على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

- ⁠التسجيل في خدمة تواجدي

- ⁠حفظ رقم الطوارئ الخاص بمواطني الدولة 0097180024".