سرور بن محمد وحامد بن زايد ونهيان بن مبارك يحضرون أفراح القبيسي والراشدي

أبوظبي (الاتحاد)

حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي مسلم سعيد عبدالله القبيسي بمناسبة زفاف نجله هارون على كريمة محمد بدر الرواس الراشدي، وذلك في فندق إرث أبوظبي.

كما حضر الحفل عدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار المسؤولين، وجمع كبير من الأهل والأصدقاء.

وهنّأ الحضور العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاهية والاستقرار، داعين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

تخللت حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات والأهازيج التراثية.